شاهد ماذا فعلت بطلة UFC في لص حاول سرقتها (صور)

تسببت بوليانا فيانا، بطلة الفنون القتالية المختلطة (UFC)، في إصابة لص بجروح كثيرة، بعدما حاول سرقتها وتهديدها بسلاح ناري.

وعقب هذه المعركة الشرسة، توسل لها اللص بأن تبلغ عنه الشرطة؛ خوفًا من تعرضه للمزيد من الضرب المبرح، بعد محاولته الفاشلة لسرقتها.

وذكرت صحيفة “صن” البريطانية أن المصارعة كانت تنتظر سيارة “أوبر” في ريو دي جانيرو، عندما طلب اللص أن تسلّم له هاتفها الجوال تحت تهديد السلاح، لكن فيانا بدأت على الفور في ضرب اللص ضربًا مبرحًا بعدما رفضت تسليمه الهاتف.

وسيطرت فيانا، البالغة من العمر 26 عامًا، على الرجل في خضوع تام لحين وصول الشرطة، وقالت لموقع MMAjunkie.com: “جلس إلى جانبي وسألني عن الوقت وأبلغته ولم يغادر بعدها، لذلك خبأت الهاتف في خصري قبل أن يهددني ويطالب بالهاتف بدعوى أنه مسلح. ثم وضع عليّ مسدسًا لكني أدركت أنه لم يكن مسدسًا حقيقيًا. حيث كانت قطعًا من الورق المقوى”.

وأضافت فيانا: “كان قريبًا منّي للغاية، لذلك فكرت لو كان مسدسًا حقًا ما كان لديه الوقت لتهديدي، فقفزت سريعًا وركلته ووجهت له اللكمات ليسقط ثم خنقته”.

“ثم جلست في نفس المكان الذي كنّا فيه، وأبلغني أنه سينتظر الشرطة. كنت على ما يرام؛ لأنه لم يرد علي لكمات، خاصة وأني ضربته سريعًا وأعتقد أنه كان خائفًا”.