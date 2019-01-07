مكغريغور يقلد مايويذر ويطلب مواجهة نازوكاوا في طوكيو

أبدى كونور مكغريغور رغبته في مواجهة لاعب الكيك بوكسينغ الياباني تينشين نازوكاوا ليسير، على خطى الملاكم الأمريكي المعتزل فلويد مايويذر الذي تغلب على نازوكاوا ليلة رأس السنة الجديدة في طوكيو خلال 120 ثانية فقط.

وطلب المصارع الأيرلندي نجم UFC عبر حسابه على تويتر من الشركة التي تدير أعماله وإدارة UFC، ترتيب لقاء في الفنون القتالية المختلطة أمام نازوكاوا الصيف المقبل.

ويعاني مكغريغور، البالغ من العمر 30 عامًا ، بطل UFC من إيقاف غير محدد المدة، بعد شجاره مع الفريق التدريبي لمنافسه حبيب نورمحمدوف في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كما تم إيقاف المقاتل الروسي أيضًا، لكنه يأمل في العودة للحلبة العام الحالي.

وقال مكغريغور الذي أصبح والدًا للمرة الثانية الأسبوع الماضي عبر حسابه على تويتر : “أتمنى أن أذهب إلى طوكيو لمواجهة تينشين نازوكاوا في نزال للفنون القتالية، قبل الصيف المقبل نرجو ترتيب هذا اللقاء”.

وأجهش البطل الياباني البالغ عمره 20 عامًا بالبكاء بعدما سقط أرضًا ثلاث مرات خلال نزال قصير أمام مايويذر البالغ عمره 41 عامًا، والذي حصل على سبعة ملايين جنيه إسترليني خلال خوض أقل من جولة واحدة.

وبدا أسطورة الملاكمة العالمية مبتسمًا طوال النزال؛ نظرًا للمبلغ الضخم الذي حصل عليه عقب نزال سهل لم يتدرب حتى قبل دخوله.

وبالطبع يأمل مكغريغور، الذي يتردد أنه حصل على حوالي 78 مليون جنيه إسترليني، رغم خسارته أمام مايويذر في 2017، على مبلغ مماثل للذي حصل عليه مايويذر في طوكيو خلال مباراة استعراضية.

ولم تشهد المباراة وجود حكام، ولا يعتد بنتيجتها في المسيرة الاحترافية لأي من اللاعبين.

لا يزال سجل نازوكاوا خاليًا من الهزايم لأن المباراة غير معترف بها، حيث سجل 26 فوزًا من 27 مباراة.

وكانت هزيمة مكغريغور أمام نورمحمدوف الرابعة له في UFC في حين فاز في 21 مباراة أخرى.