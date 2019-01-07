المنتخب الكوري الجنوبي يحقق فوزًا صعبًا على الفلبين في كأس آسيا 2019 (فيديو)

انتزع المنتخب الكوري الجنوبي فوزًا صعبًا على منافسه الفلبيني، بنتيجة 1/0 في إطار مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بكأس الأمم الآسيوية التي تستضيفها الإمارات.

وانتهى الشوط الأول سلبيًا، لكن هوانغ أوي جو، سجل هدف كوريا الجنوبية في الدقيقة 63، بعد هجمة منظمة.

ورفع الفوز رصيد كوريا الجنوبية إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة مع الصين، التي تغلبت 2/1 على قيرغيزستان.

بينما يحتل منتخب قيرغيزستان المركز الثالث، ويقبع المنتخب الفلبيني في ذيل المجموعة.

وفي الجولة المقبلة، يلعب المنتخب الكوري الجنوبي مع قيرغيزستان، في حين يلعب المنتخب الفلبيني مع الصين..