هدف مباراة كوريا الجنوبية والفلبين.. هوانغ أوي جو يتقدم للشمشون (فيديو)

سجل هوانغ أوي جو الهدف الأول لكوريا الجنوبية في المباراة التي تجمعه مع الفلبين، في إطار منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بكأس الأمم الآسيوية 2019 في الإمارات.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، لكن هوانغ أوي جو تقدم لكوريا الجنوبية في الدقيقة 67، بعد هجمة منظمة.

وتلعب كوريا الجنوبية مع الفلبين والصين وقيرغيزستان، وافتتحت منافسات الجولة بفوز الصين 2/1 على قيرغيزستان.