بسبب إهانته للإعلام الفرنسي.. بايرن ميونخ يعاقب ريبيري

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، معاقبة لاعبه الفرنسي، فرانك ريبيري، بسبب ما بدر منه، يوم السبت، تجاه وسائل الإعلام الفرنسية.

وأصدر النادي البافاري بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الأحد، أدان خلاله سلوك ريبيري، مع التأكيد على تغريمه ماليًا.

وأبرز موقع البايرن تصريحات حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي للنادي، الذي قال: “لقد استخدم فرانك كلمات لا نقبل بها في بايرن ميونخ، ولا ينبغي أن تصدر من لاعب يتخذه البعض قدوة”.

Der #FCBayern hat Franck Ribéry für die Wortwahl auf seinen sozialen Plattformen mit einer Geldstrafe sanktioniert. https://t.co/zOuP4Qg3dX — FC Bayern München (@FCBayern) January 6, 2019

وكشف حميديتش عن اجتماعه بريبيري لفترة طويلة من الوقت، ليبلغه بتوقيع عقوبة مالية كبيرة عليه، مؤكدًا تقبل اللاعب للقرار.

وتورط ريبيري في توجيه إهانات لوسائل الإعلام الفرنسية، بعد انتقادها له عقب ظهوره في أحد مطاعم دبي، يتناول شريحة لحم بالذهب، تكلفتها 1200 يورو.

وفاجأ ريبيري الجميع بوابل من السباب والألفاظ الخارجة عبر حسابه على “تويتر”، مثل: “لستم أكثر من حجر ملتصق بحذائي”.

وأوضح بايرن في بيانه أن لاعبه، البالغ 35 عامًا، تلقى دعوة خلال عطلته في دبي، للمشاركة في عرض ترويجي بأحد المطاعم، نافيًا دفعه 1200 يورو ثمن تلك الشريحة.