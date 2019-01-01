ليفاندوفسكي يغلق باب الرحيل عن بايرن ميونخ للأبد

أعلن روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، عن إمكانية إنهاء مسيرته الحالية في بايرن ميونخ؛ رغم ما كان يتردد عن رغبته في الانتقال إلى ريال مدريد.

وقائد بولندا هو هداف الدوري الألماني في موسمين بين آخر ثلاثة في البوندسليغا، وقد حقق بداية رائعة للموسم الحالي، إذ سجل 22 هدفًا في المسابقات كافة.

ورغم اعترافه بعدم الاستقرار في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، إلا أن ليفاندوفسكي أصر على أنه يركز حاليًّا على بايرن فقط، موضحًا “من المؤكد أن إنهاء مسيرتي في بايرن ميونخ خيار مطروح”.

وأضاف لصحيفة “بيلد” الألمانية: “بالتأكيد البقاء في بايرن خيار لإنهاء مسيرتي. التغيير ليس في ذهني، اعترف بأن الأمور كانت مختلفة في الصيف لكن هذا انتهى، من المحتمل جدًا أن أبقى هنا لفترة طويلة جدًا. أركز بشكل كامل مع بايرن وكل ما انتشر من شائعات ومشاكل سابقة بات غير مطروح على الطاولة، أركز مع بايرن ميونخ بنسبة 100 في المائة”.

وانضم ليفاندوفسكي إلى النادي البافاري في 2014 قادمًا من غريمه التقليدي بروسيا دورتموند.