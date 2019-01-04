جراحة عاجلة للأرجنتيني مارادونا بعد اكتشاف نزيف بالمعدة “صدفة”

أجرى دييغو أرماندو مارادونا أسطورة الكرة الأرجنتينية والمدير الفني الحالي لفريق دورادوس المكسيكي جراحة عاجلة، بسبب نزيف في المعدة تم اكتشافه عن طريق الصدفة.

ونشرت صحيفة “صن” البريطانية، تقريرًا قالت فيه إن الأطباء المتابعون لحالة مارادونا الصحية، اكتشفوا معاناته من نزيف في المعدة، وذلك خلال فحوصات روتينية كان يجريها النجم الأرجنتيني، ليقرر الفريق الطبي إجراءه جراحة بشكل عاجل.

وعانى مارادونا من مشكلات صحية عديدة في الفترة الماضية، وخضع لجراحة في القدم في شهر أكتوبر الماضي، بسبب التهاب حاد في المفاصل.

يذكر أن ماتياس مورلا وكيل أعمال نجم كرة القدم الأرجنتينية أعلن أن الأخير سيواصل العمل كمدرب لفريق دورادوس دي سينالوا لموسم جديد.

وتولى مارادونا (58 عامًا) مسؤولية الفريق المنتمي لدوري الدرجة الثانية المكسيكي في سبتمبر/ أيلول الماضي وقاده إلى أدوار خروج المغلوب حيث خسر أمام أتليتيكو سان لويس.