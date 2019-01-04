مارادونا يمدد بقاءه مع نادي دورادوس المكسيكي

أعلن ماتياس مورلا وكيل أعمال نجم كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا أن الأخير سيواصل العمل كمدرب لفريق دورادوس دي سينالوا لموسم جديد.

وتولى مارادونا (58 عامًا) مسؤولية الفريق المنتمي لدوري الدرجة الثانية المكسيكي في سبتمبر/ أيلول الماضي وقاده إلى أدوار خروج المغلوب حيث خسر أمام أتليتيكو سان لويس.

ونادرًا ما أمضى مارادونا عامًا في أي منصب، لكن مورلا قال إن المدرب السابق للأرجنتين وريسنج سيعود إلى سينالوا عقب إكماله فحوصات طبية في بلاده حيث أمضى فترة الأعياد.

وكتب مورلا على تويتر: “رتّب دييجو مارادونا لمواصلة العمل مع دورادوس دي سينالوا وسيظل كمدرب للفريق طوال الموسم”.

وسيخوض دورادوس أول مباراة له هذا الموسم بعد غد الأحد على أرضه أمام سيلايا.