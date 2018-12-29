غلاسكو رينجرز يعبر سيلتيك ويحسم الكلاسيكو الاسكتلندي (فيديو)

حسم فريق غلاسكو رينجرز، اليوم السبت، كلاسيكو كرة القدم الاسكتلندية لصالحه بعدما تغلب على ضيفه سيلتيك بهدف نظيف في الجولة الحادية والعشرين للدوري المحلية.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد رينجرز إلى 42 نقطة في الوصافة بفارق الأهداف خلف سيلتيك المتصدر.

أنهى رينجرز صاحب الأرض والجمهور الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف دون رد سجله ريان جاك في الدقيقة 31.

الدوري الاسكتلندي | رينجرز 1 × 0 سلتيك | هدف اول رينجرز HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/VCQi7m119r — انا موت (@OOQQ8808) December 29, 2018

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي بحث فيه رينجرز عن مضاعفة النتيجة، كثف لاعبو سيلتيك من هجماتهم في رحلة بحث عن التعادل.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين، دون أن تتغير النتيجة، ليخرج رينجرز فائزًا بالثلاث نقاط.