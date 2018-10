جيرارد يدين جمهور رينجرز بعد إصابة حكم مساعد في لقاء ليفنغستون

قال ستيفن جيرارد، مدرب رينجرز الاسكتلندي، إنه لا يوجد مكان في الرياضة لمثل تلك الأحداث التي تسببت في تعرض مساعد حكم اللقاء الذي جمع بين فريقه وليفنغستون، أمس الأحد، للإصابة بسبب مقذوف ألقي من المدرجات.

وتوقفت المباراة لبضع دقائق في الشوط الثاني ليتم السماح بعلاج كالوم سبنس.

Fair enough the Lino might miss an offisde every now and then but no need to lob something at him and bust his head open @SkySports @RangersFC pic.twitter.com/L6b6lfdTU3

— George Jones (@George___Jones) September 30, 2018