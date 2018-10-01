جيرارد يدين جمهور رينجرز بعد إصابة حكم مساعد في لقاء ليفنغستون

جيرارد يدين جمهور رينجرز بعد إصابة حكم مساعد في لقاء ليفنغستون

#إرم_سبورت

المصدر: رويترز

قال ستيفن جيرارد، مدرب رينجرز الاسكتلندي، إنه لا يوجد مكان في الرياضة لمثل تلك الأحداث التي تسببت في تعرض مساعد حكم اللقاء الذي جمع بين فريقه وليفنغستون، أمس الأحد، للإصابة بسبب مقذوف ألقي من المدرجات.

وتوقفت المباراة لبضع دقائق في الشوط الثاني ليتم السماح بعلاج كالوم سبنس.

وأظهرت لقطات تلفزيونية سبنس وهو ينزف من جرح قطعي في مؤخرة رأسه عقب إصابته بمقذوف تم إلقاؤه من قطاع بالمدرجات يضم جماهير رينجرز صاحبة الأرض.

وذكرت تقارير إعلامية أن رينجرز سيعمل مع المسؤولين في ليفنغستون والشرطة الأسكتلندية لتحديد الفاعل.

وقال جيرارد للصحافيين عقب المباراة التي خسرها رينجرز 1-صفر: “لا أعتقد أن هذا يمت لكرة القدم بصلة. أليس كذلك؟.

“أعتقد أننا نعرف جميعًا أن ما حدث لا يصح. كان يحاول القيام بعمله وبالتالي فإن ما حدث له ليس صحيحًا”.

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