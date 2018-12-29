كارلوس كيروش يغادر المنتخب الإيراني بعد كأس آسيا 2019

كشفت وسائل إعلام رياضية إيرانية، في وقت متأخر من مساء الجمعة، أن مدرب المنتخب الإيراني، البرتغالي كارلوس كيروش، سيودع المنتخب بعد بطولة كأس أمم آسيا، التي تقام في الإمارات مطلع العام المقبل.

وقالت وكالة “تسنيم” للأنباء الإيرانية، إن المدرب كيروش توصل إلى اتفاق لقيادة المنتخب الكولومبي بعد انتهاء بطولة أمم آسيا 2019.

وذكرت الوكالة الإيرانية نقلًا عن مصادر مطلعة أن كيروش، البالغ من العمر 65 عامًا، التقى في أوائل ديسمبر الجاري، مسؤولين بالاتحاد الكولومبي، ووافق على اتفاق مالي مثل الرواتب والمكافآت وأنظمة المكافآت.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه المعلومات ستؤثر بشكل كبير على روح المنتخب الإيراني قبل دخوله في كأس آسيا 2019.

ويتولى كارلوس كيروش قيادة المنتخب الإيراني منذ العام 2011، ودائمًا ما تلقى دعمًا كبيرًا من قبل جماهير كرة القدم.

وكان العديد من جماهير كرة القدم يأملون أن يتمكن الاتحاد الإيراني من تجديد عقده مع المدرب كيروش بعد بطولة أمم آسيا.

ويشارك المنتخب الإيراني في كأس آسيا ضمن المجموعة الرابعة مع العراق، وفيتنام، واليمن.

ويحتل المنتخب الإيراني المركز الأول على قارة آسيا في تصنيف الفيفا، والمركز الـ29 على مستوى العالم.