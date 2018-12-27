هل دخل نيمار علاقة عاطفية جديدة؟ (صور)

انتشرت شائعات بشأن دخول النجم نيمار علاقة عاطفية جديدة بعد ظهوره في صورة مع عارضة الأزياء البرازيلية ماري تافاريس وذلك بعد انفصاله للمرة الثانية عن صديقته السابقة برونا ماركيزين.

وبات مهاجم باريس سان جيرمان وحيدا دون صديقات بعد انفصاله عن برونا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وخلال قضائه إجازة عيد الميلاد في بلده البرازيل ظهرت تافاريس في حياته.

وظهر نيمار البالغ عمره 26 عاما مع تافاريس (20 عاما) في إحدى الحفلات خلال قضاء الدولي البرازيلي فترة الإجازة الشتوية في بلاده.

ونشرت العارضة الشهيرة صورتها مع نيمار على حسابها في انستغرام الذي يتابعه 175 ألف شخص حول العالم ما دفع تقارير صحفية للإشارة إلى أن ماري ستكون صديقة نيمار الجديدة.

وارتبط نيمار بعلاقة عاطفية مع الممثلة البرازيلية برونا البالغ عمرها 23 عاما لمدة ست سنوات قبل أن تنتهي للمرة الثانية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأشارت تقارير صحفية محلية إلى أن الانفصال جاء بعد انتشار خيانة نيمار لبرونا مع الممثلة جيوفانا لانشيلوتي.

وتردد أيضا أن سبب الانفصال يرجع لاختلاف أرائهما السياسية قبل الانتخابات الرئاسة المقبلة في البرازيل حيث تتسم هذه الانتخابات بالسخونة لكن هذا الأمر نفته برونا.

وقالت برونا “لقد كان قراره. عادة لا أتحدث عن حياتي الشخصية لكني أكن له كل تقدير ومودة له ولكل شيء قضيناه سويا. أريد فقط أن أوضح هذه النقطة الانفصال ليس له علاقة بالسياسة”.