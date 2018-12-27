باريس سان جيرمان يرغب ببيع رابيو لبرشلونة في الشتاء

ذكرت صحيفة “أس” أن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي يرغب في خروج سريع للاعب وسطه الفرنسي أدريان رابيو في فترة الإنتقالات الشتوية القادمة، ليجني من ورائه مبلغًا ماليًّا، ويتخلص من نصف راتبه السنوي.

وحسب الصحيفة فأدريان رابيو، الذي رفض تمديد عقده وفضل الرحيل مجانًا في الصيف القادم بعد نهاية عقده بإمكانه التوقيع لفريق جديد بداية من الـ1 من كانون الثاني / يناير القادم.

واتفق رابيو مع برشلونة على راتب سنوي يبلغ 10 ملايين يورو، ومنحة توقيع لوالدته ووكيلة أعماله تبلغ 10 ملايين يورو، لكن إيريك أبيدال السكرتير الفني لبرشلونة يفاوض باريس سان جيرمان من أجل إطلاق سراح اللاعب في الشتاء.

وأبلغت إدارة باريس سان جيرمان ممثلي رابيو أن بإمكانه الرحيل مقابل 5 ملايين يورو فقط في الشتاء والاتفاق مع الفريق الراغب في ضمه على بقية الشروط المالية.

وأبعد باريس سان جيرمان رابيو عن التشكيل الأساسي للفريق، وقرر المدرب الألماني توماس توخيل عدم الاعتماد على خدماته، ويبحث الفريق عن لاعب وسط ارتكاز.

وسيتخلص باريس سان جيرمان في حال موافقة برشلونة أيضًا من نصف الراتب السنوي للاعب، والذي كا سيدفعه في حال استمراره حتى نهاية عقده.