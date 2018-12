تيموثي ويا يرحل عن باريس سان جيرمان لخوض فترة إعارة مع سيلتيك الأسكتلندي

قال تيموثي ويا، مهاجم الولايات المتحدة، ونجل الرئيس الليبيري جورج ويا، أفضل لاعب كرة قدم في العالم عام 1995، يوم الثلاثاء، إنه سيترك نادي باريس سان جيرمان، حامل لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي، ليخوض فترة إعارة لمدة ستة أشهر.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن ويا (18 عاما) سينتقل إلى سيلتيك الأسكتلندي.

وشارك ويا في ثلاث مباريات مع سان جيرمان هذا الموسم إذ يملك فرصًا محدودة في اللعب في ظل وجود أسماء لامعة في الهجوم مثل نيمار وكيليان مبابي وإدينسون كافاني.

ووجه ويا الشكر لزملائه بالفريق الفرنسي وللطاقم التدريبي وللجمهور عبر رسالة بتطبيق إنستغرام بعد أن احتضنوه كأحد أفراد العائلة.

وقال ويا: “كانت هذه الأشهر عظيمة رغم أنني لم أشارك كثيرًا.

“أنا ممتن دوما للفرص التي سنحت لي في بداية الموسم لأنها فتحت لي الكثير من الأبواب في فترة الانتقالات الشتوية.

“يحدوني الأمل عقب تلك الأشهر الستة أن أكون مستعدًا للعودة لبارك دي برينس وأن أقدم لكم كل شيء. أنا فخور لأنني من باريس”.

