للمرة الثانية.. محاولة سرقة منزل مهاجم باريس سان جيرمان

ذكرت شرطة باريس، اليوم الثلاثاء، أن منزل مهاجم باريس سان جيرمان، الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو-موتينغ، تعرض أمس الإثنين لمحاولة سرقة للمرة الثانية في أقل من شهر.

وبحسب صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية، تعرض منزل تشوبو-موتينغ (29 عامًا) لمحاولة سرقة جديدة، عندما قام لصوص بخلع باب مدخل منزله في الدائرة 17 في العاصمة باريس، قبل أن يولوا هاربين بعد سماع جرس الإنذار.

وتعرض منزل اللاعب في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) عندما كان يشارك مع فريقه في مباراة ضد ليفربول الإنجليزي على ملعب بارك دي برانس، ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا، لسرقة محتويات تقدر قيمتها بنحو 600 ألف يورو.

وتأتي هذه المحاولة بعد يومين فقط من تعرض قائد منزل الفريق البرازيلي تياغو سيلفا في باريس، لسرقة محتويات قدرت قيمتها بنحو مليون يورو، بحسب تقارير صحافية فرنسية.