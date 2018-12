“فرانس فوتبول” تختار مبابي كأفضل لاعب فرنسي في 2018

أعلنت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، عن اختيار كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، كأفضل لاعب فرنسي للعام الجاري.

وبات مبابي اللاعب رقم 61 الذي يفوز بهذه الجائزة، علمًا بأنه حل رابعًا في ترتيب مسابقة الكرة الذهبية، التي توج بها لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد الإسباني.

ولفتت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، إلى أن كيليان استحوذ على الجائزة التي فاز بها نغولو كانتي لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي، العام الماضي، وقبله أنطوان غريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني في 2016.

وتفوق مبابي في سباق هذه الجائزة على كل من رافائيل فاران مدافع ريال مدريد، الذي حل ثانيًا، وخلفهما غريزمان.

وحقق مبابي إنجازات عديدة، هذا العام، حيث توج مع فريقه بثلاثية الدوري والكأس وكأس الرابطة، بخلاف الفوز بكأس العالم مع منتخب الديوك الصيف الماضي في روسيا، وتسجيله 36 هدفًا في كل المسابقات المحلية والدولية بواقع 9 أهداف مع منتخب فرنسا، و25 بقميص العملاق الباريسي.

Kylian Mbappé is your France Football french player of the year! ???? pic.twitter.com/fSH3sb81Rh

— #ballondor (@francefootball) December 25, 2018