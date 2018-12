تعيين فرانك دي بور مدربًا لأتلانتا يونايتد بطل الدوري الأمريكي (فيديو وصور)

أعلن أتلانتا يونايتد بطل الدوري الأمريكي للمحترفين الأحد، أنه عيّن فرانك دي بور، الذي سبق له تدريب أياكس أمستردام وإنتر ميلان، مدربًا للفريق.

وسيحل المدرب الهولندي بديلًا لتاتا مارتينو الذي أعلن في أكتوبر

أنه سيترك أتلانتا يونايتد عقب فوزه بأول لقب للنادي.

وعمل دي بور (48 عامًا)، المدافع السابق لمنتخب هولندا وأياكس أمستردام وبرشلونة، في الدوري الإنجليزي الممتاز مع كريستال بالاس، لكن الأمر لم يستمر سوى لـ4 مباريات فقط في الدوري.

ومع ذلك، فان سجله في مجال تطوير اللاعبين الصاعدين في أياكس، هو الذي أثار إعجاب النادي الأمريكي.

وقال دارين إيلس رئيس نادي أتلانتا في بيان: “يملك فرانك دي بور خلفية متميزة سواء كمدرب أو لاعب، ونتطلع للترحيب به في النادي”.

“عندما بدأنا بحثنا، كنا في غاية التصميم على العثور على شخص يلبي كافة المعايير التي وضعناها”.

“الى جانب الوفاء بالمعايير الأساسية لنادينا، فإن وجهات نظره الفلسفية بشأن طريقة اللعب تتطابق مع وجهات نظرنا دون شك”.

“إنه يملك سجلًا رائعًا في مجال تطوير اللاعبين الصاعدين، الذين تحوّل الكثير منهم الى نجوم في الفرق الأوروبية”.

“في النهاية، إن مهاراته اللغوية التي تشمل الإسبانية والإنجليزية، ستضمن انتقالًا سلسًا في القيادة على صعيد النادي”.

وشارك دي بور، وهو أحد أكثر المدافعين تميزًا في البلاد، في كأس العالم مرتين، وبطولة أوروبا 3 مرات مع هولندا.

٢٣ ديسمبر ٢٠١٨