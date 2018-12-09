أتلانتا يونايتد يتوج بلقب الدوري الأمريكي لكرة القدم (فيديو)

كلل أتلانتا يونايتد قصة صعوده المدهشة بالتتويج بلقب الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم بعد الفوز 2-صفر على بورتلاند تيمبرز في النهائي يوم السبت أمام أكثر من 73 ألف مشجع.

ففي عامه الثاني فقط في المسابقة هيمن اتلانتا على منافسه في استاد مرسيدس بنز وسجل هدفًا في كل شوط.

The Atlanta sports curse has been broken ???? (via @ATLUTD)pic.twitter.com/xs9KDdMrZU — Bleacher Report (@BleacherReport) December 9, 2018

وطمأن جوزيف مارتينيز أفضل لاعب في الدوري جماهير أتلانتا عندما افتتح التسجيل في الدقيقة 39 محرزًا هدفه رقم 35 في الموسم. كما صنع المهاجم الفنزويلي هدفًا في وقت مبكر بالشوط الثاني لزميله فرانكو إسكوبار.

وشكل الانتصار هدية وداع لمدرب أتلانتا جيراردو “تاتا” مارتينو الذي سيترك منصبه للانتقال لتدريب منتخب المكسيك، كما تشير تقارير صحفية.