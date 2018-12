أتلانتا يونايتد يتوج بلقب الدوري الأمريكي لكرة القدم (فيديو)

كلل أتلانتا يونايتد قصة صعوده المدهشة بالتتويج بلقب الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم بعد الفوز 2-صفر على بورتلاند تيمبرز في النهائي يوم السبت أمام أكثر من 73 ألف مشجع.

ففي عامه الثاني فقط في المسابقة هيمن اتلانتا على منافسه في استاد مرسيدس بنز وسجل هدفًا في كل شوط.

