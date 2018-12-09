أتلانتا يونايتد يتوج بلقب الدوري الأمريكي لكرة القدم (فيديو)

أتلانتا يونايتد يتوج بلقب الدوري الأمريكي لكرة القدم (فيديو)

المصدر: رويترز

كلل أتلانتا يونايتد قصة صعوده المدهشة بالتتويج بلقب الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم بعد الفوز 2-صفر على بورتلاند تيمبرز في النهائي يوم السبت أمام أكثر من 73 ألف مشجع.

ففي عامه الثاني فقط في المسابقة هيمن اتلانتا على منافسه في استاد مرسيدس بنز وسجل هدفًا في كل شوط.

وطمأن جوزيف مارتينيز أفضل لاعب في الدوري جماهير أتلانتا عندما افتتح التسجيل في الدقيقة 39 محرزًا هدفه رقم 35 في الموسم. كما صنع المهاجم الفنزويلي هدفًا في وقت مبكر بالشوط الثاني لزميله فرانكو إسكوبار.

وشكل الانتصار هدية وداع لمدرب أتلانتا جيراردو “تاتا” مارتينو الذي سيترك منصبه للانتقال لتدريب منتخب المكسيك، كما تشير تقارير صحفية.

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