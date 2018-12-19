باريس سان جيرمان يفتح الباب أمام رحيل رابيو في يناير

فتح باريس سان جيرمان الباب أمام رحيل لاعب الوسط أدريان رابيو في فترة الانتقالات الشتوية الشهر المقبل، لكنه أكد أن برشلونة ليس الفريق الوحيد الساعي خلف لاعب الوسط الفرنسي.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن النادي الباريسي سيسمح للاعب الوسط البالغ عمره 23 عامًا بالرحيل في يناير/كانون الثاني المقبل بدلًا من رحيله مجانًا بنهاية الموسم الحالي، خاصة أن النادي غير متقبل فكرة خسارة لاعب أساسي دون مقابل.

ورغم ذلك، لا يبدو الأمر مجرد صفقة مالية بالنسبة لسان جيرمان، حيث نشأ رابيو في أكاديمية النادي عكس الكثير من اللاعبين الذين تم شراؤهم من أندية أخرى، كما أن النادي الفرنسي لا يريد أن يرحل رابيو بشكل سيئ ومثير للجدل.

وكشف النادي الفرنسي عن أن برشلونة ليس الفريق الوحيد الساعي خلف رابيو إذ إن هناك توتنهام هوتسبير ومانشستر يونايتد الإنجليزيين، كما يدرس اللاعب عروضًا من إيطاليا وألمانيا أبرزها بايرن ميونخ.

ويسعى متصدر الدوري الفرنسي لتحقيق أقصى استفادة من الصفقة، وقد يطلب تبادل لاعبين مع النادي الذي سيحسم صفقة رابيو فضلًا عن القيمة المالية.