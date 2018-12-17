نتائج قرعة الدوري الأوروبي “دور الـ32”.. مالمو ضد تشيلسي.. وآرسنال يواجه باتي بوريسوف

أسفرت قرعة دور الـ 32 بمسابقة الدوري الأوروبي “اليوروباليغ”، التي أقيمت اليوم الإثنين، بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، عن مواجهات نارية.

نتيجة القرعة:

فيكتوريا بلزن ضد دينامو زغرب

كلوب بروج ضد سالزبورغ

رابيد فيينا ضد إنتر ميلان

سلافيا براغ التشيكي – جنت البلجيكي

راسنودار ضد باير ليفركوزن

إف سي زيورخ السويسري ضد نابولي الإيطالي

مالمو السويدي ضد تشيلسي الإنجليزي

شاختار دانييستك الأوكراني ضد آينتراخت فرانكفورت الألماني

سيلتك الإسكتلندي ضد فالنسيا الإسباني

ستاد دو رين الفرنسي ضد ريال بيتيس الإسباني

أولمبياكوس اليوناني ضد دينامو كييف الأوكراني

لاتسيو الإيطالي ضد إشبيلية الإسباني

فنربخشة التركي ضد زينيت سان بطرسبرغ

سبورتنغ البرتغالي ضد فياريال الإسباني

باتي بوريسوف ضد آرسنال

غالطة سراي ضد بنفيكا

قائمة الأندية المتأهلة من دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي ضمت كلًا من، باير ليفركوزن الألماني وزيوريخ السويسري، ريد بول سالزبورغ النمساوي وسلتيك الاسكتلندي، زينيت سان بطرسبورغ الروسي وسلافيا براغ التشيكي، دينامو زغرب الكرواتي وفنربخشه التركي، آرسنال الإنجليزي وسبورتينغ البرتغالي، ريال بيتيس الإسباني وأولمبياكوس اليوناني، فياريال الإسباني ورابيد فيينا النمساوي، آينتراخت فرانكفورت الألماني ولاتسيو الإيطالي، جينك البلجيكي ومالمو السويدي، إشبيلية الإسباني وكراسنودار الروسي، دينامو كييف الأوكراني ورين الفرنسي، تشيلسي الإنجليزي وباتي بوريسوف البيلاروسي.

بجانب 8 أندية قادمة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهم أصحاب المركز الثالث في دور المجموعات، وهي كلوب بروج البلجيكي، إنتر ميلان الإيطالي، نابولي الإيطالي، غالطة سراي التركي، بنفيكا البرتغالي، شاختار دونتسيك الأوكراني، فيكتوريا بلزن التشيكي، فالنسيا الإسباني.

وتقام مباريات الذهاب في دور الـ32 من منافسات الدوري الأوروبي يوم 14 فبراير المقبل، بينما تقام مباراة الإياب يوم 21 من الشهر ذاته.