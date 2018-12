نتائج قرعة الدوري الأوروبي “دور الـ32”.. مالمو ضد تشيلسي.. وآرسنال يواجه باتي بوريسوف

أسفرت قرعة دور الـ 32 بمسابقة الدوري الأوروبي “اليوروباليغ”، التي أقيمت اليوم الإثنين، بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، عن مواجهات نارية.

نتيجة القرعة:

فيكتوريا بلزن ضد دينامو زغرب

كلوب بروج ضد سالزبورغ

رابيد فيينا ضد إنتر ميلان

سلافيا براغ التشيكي – جنت البلجيكي

راسنودار ضد باير ليفركوزن

إف سي زيورخ السويسري ضد نابولي الإيطالي

مالمو السويدي ضد تشيلسي الإنجليزي

شاختار دانييستك الأوكراني ضد آينتراخت فرانكفورت الألماني

سيلتك الإسكتلندي ضد فالنسيا الإسباني

ستاد دو رين الفرنسي ضد ريال بيتيس الإسباني

أولمبياكوس اليوناني ضد دينامو كييف الأوكراني

لاتسيو الإيطالي ضد إشبيلية الإسباني

فنربخشة التركي ضد زينيت سان بطرسبرغ

سبورتنغ البرتغالي ضد فياريال الإسباني

باتي بوريسوف ضد آرسنال

غالطة سراي ضد بنفيكا

قائمة الأندية المتأهلة من دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي ضمت كلًا من، باير ليفركوزن الألماني وزيوريخ السويسري، ريد بول سالزبورغ النمساوي وسلتيك الاسكتلندي، زينيت سان بطرسبورغ الروسي وسلافيا براغ التشيكي، دينامو زغرب الكرواتي وفنربخشه التركي، آرسنال الإنجليزي وسبورتينغ البرتغالي، ريال بيتيس الإسباني وأولمبياكوس اليوناني، فياريال الإسباني ورابيد فيينا النمساوي، آينتراخت فرانكفورت الألماني ولاتسيو الإيطالي، جينك البلجيكي ومالمو السويدي، إشبيلية الإسباني وكراسنودار الروسي، دينامو كييف الأوكراني ورين الفرنسي، تشيلسي الإنجليزي وباتي بوريسوف البيلاروسي.

LIVE now on ???? HD11 ???? The @EuropaLeague Round of 32 draw.

The first two teams to be drawn are: @fcviktorkaplzen and @gnkdinamo.#UELDraw #beINUEL pic.twitter.com/0yeAANpk2F

— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 17, 2018