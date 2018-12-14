مدافع باريس سان جيرمان يحتفل على طريقة “تعاطي الكوكايين” (فيديو وصور)

حاول الدولي البلجيكي توماس مونييه لفت الأنظار عن طريق الاحتفال بشكل مثير للجدل على طريقة روبي فاولر أسطورة ليفربول السابق الذي احتفل بأحد أهدافه في إيفرتون عن طريق شم أرضية ملعب أنفيلد على طريقة مدمني الكوكايين.

ونشر مونييه ظهير أيمن باريس سان جيرمان فيديو له في تدريب الفريق الفرنسي على حسابه على “إنستغرام” وهو يشم عشب الملعب الأخضر والخطوط البيضاء على جانبي الملعب متظاهرًا بما فعله فاولر العام 1999 عقب هدفه في إيفرتون.

وقال مونييه إلى جانب الفيديو في “إنستغرام: “ذلك الوقت مرة أخرى. دعونا نلعب يا أصدقائي الأعزاء 🙂 لقد عاد الاحتفال يوم الخميس”.

وظهر مونييه يسير على ركبتيه ويضع يده اليسرى على أنفه ويبدو وأنه يلهث خلف خط التماس الأبيض، وعلى الفور تذكرت الجماهير احتفال فاولر المثير للجدل الذي قلد خلاله مدمني الكوكايين في إشارة إلى الخطوط البيضاء على العشب الأخضر.

كما خمن آخرون احتفال مونييه بأنه يقلد دييغو مارادونا الذي أٌوقف خلال آخر فترته بالملاعب بسبب تعاطي الكوكايين.

كان احتفال فاولر المثير للجدل في ديربي ميرسيسايد في العام 1999 وقد تسبب في تغريمه غرامة مالية كبيرة وإيقافه 4 مباريات فضلًا عن إجباره على الاعتذار عن الحادثة وسلوكه.

لكن الاختلاف بين احتفال مونييه وفاولر أن الدولي البلجيكي احتفل خلال تدريبات فريقه وليس في مباراة مهمة ومنقولة على شاشات التلفزيون.

وسبق وقلد مونييه احتفال زميله كيليان مبابي وكذلك احتفال مبابي ونيمار عقب التسجيل في مرمى ليفربول في باريس في دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي.