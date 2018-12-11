صحيفة “ليكيب” ترد على اتهامات باريس سان جيرمان بـ”زعزعة الاستقرار”

ردت هيئة تحرير صحيفة ” ليكيب ” الفرنسية على الهجوم الذي استهدفها من إدارة باريس سان جيرمان، على خلفية نشرها أخبارًا تتعلق ببيع النجمين نيمار وكليان مبابي، في حال إدانة الفريق من طرف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم؛ بسبب قانون اللعب المالي النظيف.

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن هيئة تحريرها لا تشتغل لدى إدارة باريس سان جيرمان، وأنها صحيفة تستمد أخبارها من مصادر موثوقة ومن داخل باريس سان جيرمان نفسه.

وعادت الصحيفة لتؤكد أن مسألة بيع أحد النجمين في حال الإدانة من طرف الويفا ما زالت تناقش داخل أروقة إدارة باريس سان جيرمان، وأن الخبر الذي أوردته الصحيفة خلق فعلًا هلعًا داخل الفريق.

وأدان رئيس تحرير الصحيفة المعاملة الانتقامية التي تعرض لها ممثلوها خلال اللقاءات الصحفية الخاصة بلقاء النجم الأحمر لبلغراد، كما أدانت الهجوم العنيف والشتائم التي تعرضت لها من طرف أنصار الفريق وبعض الصحفيين الموالين للفريق.