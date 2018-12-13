مباراة بايرن ميونخ وهانوفر.. كوفاتش يستعيد كينغسلي كومان الذي يفكر في الاعتزال

تعد عودة كينغسلي كومان جناح بايرن ميونخ إلى تشكيلة بايرن ميونخ بعد غياب استمر 4 أشهر؛ بسبب الإصابة أفضل أنباء يتلقاها حامل لقب دوري الدرجة الأولى الألماني منذ أسابيع، ويعول مسؤولو النادي على اللاعب الفرنسي في قيادة الفريق البافاري للتقدم في الترتيب بعد بداية متذبذبة للموسم.

ويغيب الجناح السريع منذ أغسطس، بعد إصابة جديدة في الكاحل تطلبت خضوعه لجراحة لكن لاعب يوفنتوس السابق عاد للفريق هذا الشهر.

كما غاب كومان لاعب منتخب فرنسا عن كأس العالم هذا الصيف؛ بسبب إصابة مماثلة أجبرته على مشاهدة منتخب بلاده من بعيد وهو يتوج بطلًا للعالم.

وألمح كومان (22 عامًا) قبل أيام إلى احتمال اعتزاله مبكرًا إذا أصيب في الكاحل مرة أخرى، وهو أمر رفضه مسؤولو النادي الذين أبدوا التزامهم بالإبقاء عليه في ميونخ وتطويره ليصبح من أهم لاعبي الفريق.

وأبلغ كومان، الذي نشأ في أكاديمية باريس سان جيرمان وانضم إلى بايرن ميونخ قادمًا من يوفنتوس العام 2015، التلفزيون الفرنسي الأسبوع الماضي بأنه سيفكر في مستقبله كلاعب إذا تعرض لإصابة كبيرة أخرى.

لكن تفكير كومان لم يكن في الاعتزال بالتأكيد عندما سجل هدفًا متأخرًا في التعادل 3/3 خارج الديار مع أياكس أمستردام أمس الأربعاء، وهي نتيجة وضعت بايرن ميونخ في دور الـ 16 وهو متصدر لمجموعته.

وقال نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونخ: “أنا سعيد جدًا بهدفه، لأن كينغسلي مرّ بإصابة صعبة وبهذا الهدف فإن (الحديث عن احتمال اعتزاله) أُغلق بالتأكيد وسيستمر في ممارسة كرة القدم حتى يبلغ 35 عامًا”.

ومن المتوقع أن يستعيد كومان مكانه في التشكيلة الأساسية على حساب المخضرم فرانك ريبيري.

وبايرن ميونخ في حاجة شديدة لخدمات كومان على الجناح مع معاناة الهداف روبرت ليفاندوفسكي وحيدًا في الهجوم في أغلب الموسم.

ومع عودة توماس مولر إلى مكانه المألوف خلف المهاجم، بجانب عودة كومان من الإصابة، عاد بايرن ميونخ أيضًا إلى طريق الانتصارات.

وفاز الفريق البافاري بآخر مباراتين له في الدوري بعدما أخفق في تحقيق أي انتصار في مبارياته الثلاث السابقة.

وارتقى بايرن ميونخ إلى المركز الثالث برصيد 27 نقطة، والفوز على هانوفر بعد غد السبت سيقفز به للمركز الثاني خلف بروسيا دورتموند المتصدر.

ويستضيف بروسيا دورتموند، الذي يملك 36 نقطة، فيردر بريمن، بينما يحل بروسيا مونشنغلادباخ صاحب المركز الثاني بفارق نقطتين عن بايرن ضيفًا على هوفنهايم بعد غد السبت.