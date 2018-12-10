هل يعتزل كينغسيلي كومان لاعب بايرن ميونخ مبكرًا؟

اعترف الفرنسي كينغسيلي كومان، لاعب بايرن ميونخ الألماني، بأنه قد يعتزل كرة القدم مبكرًا، للنجاة من الخضوع لعملية جراحية أخرى في قدمه.

وتعرض كومان، البالغ من العمر 22 عامًا، لإصابات قوية في الكاحل، آخرها بداية الموسم الحالي، ليخضع لثاني عملية جراحية في قدمه، قبل العودة أمام فيردر بريمن.

ونقل برنامج ” تيليفوت”، عن كومان قوله: “لن أقبل بإجراء عملية جراحية ثالثة في قدمي، هذا يكفي”.

وأضاف “ربما لم تعد قدمي تستطيع تحمل ذلك، حينها سأتجه لممارسة حياة أخرى مجهولة”.

وتابع كومان، الذي غاب عن المشاركة مع فرنسا في كأس العالم بسبب الإصابة: “أتمنى ألّا أعيش هذه المعاناة من جديد”.