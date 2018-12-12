قلق في منتخب أستراليا بسبب حالة أرون موي البدنية قبل كأس آسيا 2019

يبدو أن أرون موي، لاعب وسط أستراليا، سيغيب عن جزء من حملة أستراليا للدفاع عن لقب كأس آسيا الشهر المقبل، بعدما نشر صورة وهو يضع دعامة حول ركبته.

وأصيب موي في هزيمة فريقه هدرسفيلد تاون 1-صفر أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز السبت الماضي وأشارت تقارير إعلامية إلى أن اللاعب البالغ عمره 28 عامًا ربما يغيب لستة أسابيع.

ويعني هذا أن موي سيغيب على الأقل عن مباريات أستراليا في دور المجموعات ضد الأردن (السادس من يناير كانون الثاني) وفلسطين (11 يناير) وسوريا (15 يناير).

وتنطلق البطولة في الخامس من يناير في الإمارات.

وتنتظر أستراليا، التي ستختار التشكيلة الأخيرة المكونة من 23 لاعبًا الأسبوع المقبل، التقرير الطبي من هدرسفيلد لمعرفة مدى إصابة موي.

وتبدو فرصة مشاركة مواطنه توم روجيتش في البطولة صعبة بسبب إصابة في الركبة، فيما تأكد غياب دانييل أرزاني للسبب ذاته.