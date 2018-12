الكشف عن شعارات حافلات منتخبات كأس آسيا 2019

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن الشعارات التي سيتم وضعها على حافلات المنتخبات المشاركة في بطولة كأس آسيا 2019، والتي ستقام في الإمارات يناير المقبل.

وكانت المرحلة الأولى من هذه المسابقة، شهدت تقديم آلاف المقترحات من قبل الجماهير، وتم انتقاء أفضل 3 لكل منتخب وطني، ليتم خلال المرحلة الثانية التصويت لاختيار الشعار المفضل لكل فريق، واستمر التصويت حتى 1 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وتم إطلاق هذه المسابقة من أجل منح الجماهير فرصة التعبير عن حماسها والقيام بدور رئيسي في البطولة القارية الأهم، وشهدت إقبالًا كبيرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شارك في التصويت أكثر من 105,000 شخص.

واستقطب التصويت من أجل اختيار شعار منتخب إيران العدد الأكبر من المشاركين، وذلك من خلال أكثر من 25,000 شخص، وكان من ضمنهم أكثر من 11,000 شخص اختاروا الشعار الفائز (80 مليون مواطن، أمة واحدة، قلب واحد).

وقال داتو ويندسور جون، أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: “تعتبر كأس آسيا أهم بطولات كرة القدم في القارة، ونحن نركز على منح جماهيرنا تجربة نادرة في الحياة، والإقبال الكبير من الجماهير على المشاركة يؤكد ارتفاع مستوى الحماس والإثارة مع اقتراب انطلاق البطولة”.

وأضاف: “نحن نشدد في كل بطولة على تحسين الإرث الذي يتحقق مقارنة بالنسخة السابقة، ومن خلال إشراك الجمهور في الحدث وتقديم مستويات كروية عالية المستوى، فإنه لا شك عندي بأن كأس آسيا 2019 في الإمارات سوف تتجاوز كل التوقعات”.

ويحصل الفائز على قميص منتخب بلاده موقّع من اللاعبين، ويتم عرض الشعار الذي قدمه على حافلة منتخب بلاده خلال البطولة.

وجاءت الشعارات التي تم اختيارها وفق التالي:

المجموعة الأولى

الإمارات: Our time is now (هذا وقتنا).

تايلاند: Changsuek together as one (معًا كشخص واحد).

الهند: Blue Tigers (النمور الزرقاء).

البحرين: Never say never (لا تستصعب شيئًا أبدًا).

المجموعة الثانية

أستراليا: Heroes will rise (الأبطال سيظهرون).

سوريا: One team. One nation. Ony Syria (فريق واحد..أمة واحدة..إنها سوريا).

فلسطين: We will triumph. We are Palestine (سننتصر.. نحن فلسطين).

الأردن: Make Jordan Proud. (اجعل الأردن فخورًا).

المجموعة الثالثة

كوريا الجنوبية: We are the Reds (نحن الحمر).

الصين: Fighting for the same dream (القتال من أجل نفس الحلم).

الفلبين: To dream the impossible (لنحلم بالمستحيل).

قرغيزستان: The White Falcons (الصقور البيضاء).

المجموعة الرابعة

إيران: Eighty Million People, One Nation, One Heartbeat (ثمانون مليون شخص، أمة واحدة، نبض واحد).

العراق: Lions always prevail (الأسود تغلب دائمًا).

فيتنام: Golden Star Warriors (محاربو النجوم الذهبية).

اليمن: Never give up (لا تيأس أبدًا).

المجموعة الخامسة

السعودية: From the desert to the throne of the Continent (من الصحراء إلى عرش القارة).

قطر: We & the Nation of Pride are Fine (نحن وأمة الفخر على ما يرام).

لبنان: The Cedars are coming (الأرز قادم).

كوريا الشمالية: In the spirit of Chollima (روح تشوليما).

المجموعة السادسة

اليابان: Respect all, fear none (احترم الجميع، لا تخشى أحدًا).

أوزبكستان: Here we are Uzbekistan (ها نحن أوزبكستان).

عُمان: 4 million hearts, one dream (أربعة ملايين من أجل حلم واحد).

تركمانستان: Green ground, Green team, Green Turkmenistan (أرض خضراء، فريق أخضر، تركمانستان خضراء).