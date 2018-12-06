الإماراتي محمد خلفان الرميثي يترشح لانتخابات رئاسة الاتحاد الآسيوي

أعلن محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة في الإمارات، ترشحه لانتخابات رئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وسيكون محمد خلفان الرميثي ثالث عربي يقرر الترشح لانتخابات رئاسة الاتحاد الآسيوي، بعد القطري سعود المهندي، والبحريني سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي الحالي.

وتولى الرميثي منصب أمين عام هيئة الشرف في نادي العين الإماراتي العام 2000، ورئيس اللجنة التنفيذية للنادي من العام 2001 إلى 2008، وتولى منصب نائب رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم في الفترة من 2004 إلى 2008، ونائب رئيس الهية العام للشباب والرياضة العام 2006.

وانتخب الرميثي رئيسًا للاتحاد الإماراتي لكرة القدم بين 2008 و2011.

وقال الصحفي السعودي سلطان المهوس إن “محمد خلفان الرميثي والقطري سعود المهندي يقدمان أوراق ترشحهما لمنصب رئيس الانحاد الاسيوي في الانتخابات القادمة”.

وستجرى انتخابات الاتحاد الآسيوي في السادس من أبريل 2019، في العاصمة الماليزية “كوالالمبور، على أن تعلن الأسماء المرشحة قبلها بشهر بعد اعتمادها من لجنة الفحص ثم السماح بالحملات الانتخابية.

من جهته أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، تقدم مروان بن غليطة رئيس الاتحاد المحلي لعضوية المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في الدورة الانتخابية المقبلة.

خبر عاجل في بداية برنامج #الجماهير .. معالي اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة يترشح لرئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم pic.twitter.com/ArdZz7JtIM — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) ٦ ديسمبر ٢٠١٨

الرميثي يعلن ترشحه لرئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التفاصيل ????https://t.co/QOiiNOjtdi pic.twitter.com/WKKZuC7QHB — UAEFA (@uaefa_ae) ٦ ديسمبر ٢٠١٨