تأجيل حسم مصير عقوبة حبيب نورمحمدوف وكونور ماكغريغور

تأجيل إعلان مصير عقوبة كونور ماكغريغور وحبيب نورمحمدوف عقب الشجار الذي وقع بعد نزالهما في لاس فيغاس إلى نهاية الشهر المقبل.

وكان من المقرر أن يكتشف نجوم UFC يوم الاثنين مصيرهما لكن الثنائي طلبا وقتًا أطول من أجل إعداد دفاعاتهم عن الشجار الذي وقع عقب نزالهما في لاس فيغاس في أكتوبر الماضي.

ووقع شجار عقب فوز نورمحمدوف على المصارع الأيرلندي حيث قفز خارج الحلبة واعتدى على الفريق المعاون لمكغريغور الذي حاول بمساعدة معاونيه رد الاعتداء ولكن على الحلبة.

وذكرت صحيفة “صن” البريطانية أنه تم منح البطلين حتى 29 من يناير المقبل للرد على الاتهامات الموجهة لهما.

وتعرض كل منهما لغرامة مالية وإيقاف إلى أجل غير مسمى لحين حسم العقوبات عليهما ويبدو أنهما سيواجهان إيقافًا طويل المدى من لجنة ولاية نيفادا الرياضية التي تحظر مثل هذه المشاجرات في المنافسات الرياضية.

ولا يزال نورمحمدوف لم يحصل على نصف مكافأته البالغة مليون و600 ألف جنيه إسترليني بعد حجم إدارة UFC المبلغ بالكامل بعد الشجار لكنه حصل على نصف القيمة المالية بعد جلسة استماع في أكتوبر الماضي.

ومنذ ذلك الحين ارتبط البطل الداغستاني بمواجهة مربحة للغاية أمام بطل الملاكمة المعتزل فلويد مايويذر بينما يتردد أن مكغريغور بصدد الإعداد لمواجهة إعادة أمام دوستين بوارر.