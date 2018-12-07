لهذه الأسباب.. نورمحمدوف سيواجه مايويذر منتصف العام المقبل

قال والد البطل خبيب نورمحمدوف إن نجله سيصبح حرًا في مواجهة فلويد مايويذر بطل الملاكمة المعتزل بداية من الرابع من مايو/أيار من العام المقبل.

وأكد والد نورمحمدوف أن عقد ابنه مع UFC ينتهي في الربيع المقبل، ما يجعله حرًا بخوض مثل هذه المباراة المربحة بعيدًا عن إدارة منافسات الفنون القتالية المختلطة (UFC).

وأكد “دانا وايت” رئيس UFC أن بطل الوزن الخفيف لن يسمح له، عكس ما تم مع كونور مكغريغور، بمواجهة مايويذر.

وقال عبد مناف والد نورمحمدوف لصحيفة ” iZ.ru” الروسية:”مواجهة فلويد ممكنة بعد نهاية العقد مع UFC، وهذا مثير للاهتمام ليس فقط بالنسبة لنا، ولكن أيضًا للمستثمرين الجادين، وقد يحدث هذا في الرابع من مايو في غروزني”.

ويبقى أن نرى ما إذا كان “مايويذر” حريصًا أيضًا على العودة من الاعتزال مجددًا لمواجهة نورمحمدوف مثلما فعل العام الماضي مع مكغريغور في لاس فيغاس.

ومن المقرر أن يلتقي “مايويذر” أسطورة الملاكمة الأمريكية مع لاعب الكيك بوكسينغ الياباني تينشين نازوكاوا ليلة رأس السنة في طوكيو.

ولا يزال نورمحمدوف في انتظار العقوبة والإيقاف المحتمل من لجنة ولاية نيفادا الرياضية لدوره في المشاجرة التي وقعت بعد فوزه على “مكغريغور” في لاس فيغاس في السادس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكان عبد مناف، الذي درَّب ابنه منذ صغره على قتال الدببة، إلى جانب خبيب عندما تمت تهنئته على فوزه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال أيضًا في الآونة الأخيرة إن الاهتمام سيكون بخوض مباراة ملاكمة ضد “مكغريغور” بدلًا من إعادة مواجهتهما في UFC.

ويبدو خبيب حريصًا أيضًا على خوض مباراة في الملاكمة، حيث قال خلال مؤتمر صحفي مؤخرًا:”بالنسبة لتاريخ اللعبة من ناحية مالية ورياضية، أعتقد أن مواجهة مايويذر مثيرة للاهتمام أكثر من ذي قبل”.