مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت.. داريو بينيديتو يحتفل بهدفه بطريقة مثيرة (فيديو)

احتفل داريو بينيديتو لاعب بوكا جونيورز بهدفه على ريفر بليت، الأحد، في إياب نهائي كأس ليبرتادوريس، على ملعب سانتياغو برنابيو بطريقة كثيرة للجدل.

ونجح بينيديتو في افتتاح التسجيل لبوكا جونيورز في الدقيقة 44، بعد هجمة مرتدة رائعة، ليسدد الكرة على يسار الحارس فرانكو أرماني.

وجاء احتفال بينيديتو بطريقة مثيرة بعدما أخرج لسانه أمام أحد لاعبيه ريفر بليت، ثم توجه للجماهير بالطريقة ذاتها.

وتلعب المباراة على ملعب سانتياغو برنابيو، معقل ريال مدريد، بعدما تأجلت سابقًا، إثر تعرض حافلة بوكا جونيورز لهجوم من عدد من مشجعي ريفر بليت، قبل توجهها إلى ملعب مونيمونتال معقل ريفر بليت يوم 24 نوفمبر الماضي.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل 2/2 على ملعب لابومبونيرا، معقل بوكا جونيورز، لكن قوانين اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، لا تعتمد قانون أفضلية الأهداف خارج الأرض في النهائي.

وهذه آخر نسخة يُقام فيها نهائي كأس ليبرتادوريس بنظام الذهاب والإياب، إذ ستقام بداية من الموسم الجديد بنظام المباراة الواحدة.

