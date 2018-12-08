بوكا جونيورز يلجأ للمحكمة الرياضية بشأن نهائي كأس ليبرتادوريس أمام ريفر بليت

قالت مصادر في بوكا جونيورز لرويترز، إن النادي أقام دعوى في محكمة التحكيم الرياضية، يوم الجمعة، وطالب بمنحه كأس ليبرتادوريس لكرة القدم؛ بعدما تسبب شغب مشجعي ريفر بليت في تأجيل إياب النهائي.

وتعادل بوكا جونيورز مع ريفر بليت 2/2 في لقاء الذهاب في 11 نوفمبر، لكن تأجلت مباراة الإياب التي كان من المفترض إقامتها في استاد مونومنتال، الخاص بفريق ريفر بليت؛ بعد اعتداء من مشجعي ريفر بليت على لاعبي وحافلة الفريق الغريم.

والآن من المفترض إقامة المباراة في إسبانيا، يوم الأحد، في ملعب سانتياغو برنابيو الخاص بريال مدريد.

ويأتي لجوء بوكا جونيورز إلى المحكمة، بعد يوم واحد من رفض اتحاد أمريكا الجنوبية (الكونميبول) لطلب مماثل بمنح النادي اللقب القاري.

وقال مسؤول بوكا جونيورز لرويترز، بشرط عدم نشر اسمه: “لدينا 10 أيام للتقدم باستئناف للمحكمة الرياضية، لكننا فعلنا ذلك في اليوم الأول”.

وبنى بوكا جونيورز طلبه على موقف مماثل منذ 3 سنوات، عندما استُبعد من كأس ليبرتادوريس؛ بعدما اعتدت جماهيره على لاعبي ريفر بليت برذاذ الفلفل، بين شوطي مباراة ذهاب دور الـ 16.

وأضاف مسؤول آخر في بوكا جونيورز، بشرط عدم الكشف عن اسمه، أن النادي امتلك عدة أسابيع لإقامة الدعوى.

وتابع المسؤول، أن بطل ليبرتادوريس ست مرات، سيواصل متابعة طلبه، بغض النظر عمّا سيحدث في النهائي، يوم الأحد، في مدريد.