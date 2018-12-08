مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت.. تعرف إلى أغرب الأحداث بين الفريقين

سيخوض قطبا الأرجنتين ريفر بليت وبوكا جونيورز إياب نهائي كأس ليبرتادوريس لكرة القدم، البطولة المعادلة لدوري الأبطال في أمريكا الجنوبية، في مدريد غدًا الأحد.

ونُقلت المباراة عبر القارات من بوينس أيرس عقب هجوم جماهير ريفر بليت على حافلة فريق بوكا جونيورز قبل موعد المباراة الأصلي منذ أسبوعين.

ولماذا يتم وصف التنافس بين الغريمين بأنه الأعنف والأشرس في كرة القدم العالمية؟

العنف داخل الملعب وخارجه

يمكن مقارنة التربص بحافلة فريق بوكا جونيورز الشهر الماضي بحادثة وقعت في 2015 عندما هاجمت جماهير بوكا جونيورز لاعبي ريفر بليت برذاذ الفلفل خلال مباراة في كأس ليبرتادوريس على استاد بومبونيرا الخاص ببوكا جونيورز.

وسيطر العنف على مواجهة الفريقين منذ أول مباراة رسمية بينهما في 1913 عندما أشار تقرير صحفي آنذاك إلى حدوث “مشاهد مأساوية”.

واستمر اشتباك اللاعبين خلال هذه المباريات حتى الودية منها استعدادًا لانطلاق الموسم مثلما حدث في 2016 عندما تعرض 5 لاعبين من الفريقين للطرد.

ماذا يحدث عندما ينتقل لاعبون بين الناديين؟

انتقل أوسكار روجيري من بوكا جونيورز إلى ريفر بليت العام 1985، وكان ضحية تدخل عنيف على ركبته من زميله السابق روبرتو باسوتشي.

لكن ذلك لا يمثل شيئًا أمام المعاملة التي تلقاها روجيري من جماهير بوكا جونيورز التي أشعلت النار في منزله.

التنافس على الألقاب والهيمنة

ريفر بليت وبوكا جونيورز أكبر وأكثر ناديين نجاحًا في الأرجنتين. ويحمل بوكا جونيورز الرقم القياسي في الفوز بلقب الدوري 36 مرة لكن ريفر بليت لحق به وفاز باللقب 3 مرات في آخر 4 أعوام ليحصد اللقب 33 مرة.

فاز بوكا جونيورز بلقب كأس ليبرتادوريس 6 مرات مقابل 3 لريفر بليت وبفوزه في سانتياغو برنابيو سيتساوى بوكا جونيورز مع إندبندينتي الأكثر تتويجًا باللقب القاري في أمريكا الجنوبية.

من هو الفريق الأكثر شعبية؟

استطلاعات الرأي تقول إن 65% من جماهير الأرجنتين تساند ريفر بليت أو بوكا جونيورز، ويتنازع الناديان باستمرار بشأن أيهما يحظى بشعبية أكبر.

وشعار ريفر بليت هو “الأعظم” بينما يطلق بوكا جونيورز على نفسه لقب “نصف الدولة زائد واحد”.

أصول مماثلة وطرق مختلفة

نشأ الناديان في حي دوكلاندز الفقير في بوكا جنوب العاصمة بوينس أيرس لكن سرعان ما انتقل ريفر بليت إلى نونيز التي أصبحت منطقة أرقى.

ومنح الإنفاق الكبير لريفر بليت على التعاقدات لقب المليونيرات، بينما اشتهرت جماهير بوكا جونيورز، الذي كان ملعبه يقع إلى جوار مصنع معروف برائحته الكريهة، بجامعي الروث.

واجتذب نجاح الفريقين الجماهير من كافة المستويات لكن اشتهر ريفر بليت بأنه فريق الطبقات الراقية من المجتمع، عكس بوكا جونيورز ممثل الطبقات المتواضعة.

فلسفات مختلفة

وأثرت الفجوة الطبقية الواضحة على أسلوب لعب كل فريق حيث يرى فريق ريفر بليت نفسه أكثر استخدامًا للعقل حيث تركزت فلسفة النادي على عدم الفوز فقط بل تقديم عرض ممتع يسعد الجماهير.

لكن بوكا جونيورز اشتهر تاريخًا بأنه أكثر اجتهادًا ولا يستسلم أبدًا.

وقال مهاجمه السابق مارتن باليرمو: “السر يكمن في القوة الذهنية. لا يمكنك دائمًا الأداء بشكل جيد لكن يجب عليك الحفاظ على دوافعك للفوز والقتال في كل مباراة”.

المنافسة تحتدم

أقنع بوكا جونيورز شركة كوكاكولا بالتخلي عن شعارها التقليدي باللونين الأحمر والأبيض (ألوان ريفر بليت) في إعلاناتها في استاد بومبونيرا والاكتفاء باسم العلامة التجارية بلون أسود غير معتاد.

وفي مباراة العام 2012 أطلقت جماهير ريفر بليت بالونًا ضخمًا منفوخًا باللونين الأزرق والأصفر الخاص ببوكا جونيورز على هيئة خنزير يطير أعلى الملعب.

من يملك لاعبين أفضل؟

لعب أسطورة ريال مدريد السابق ألفريدو دي ستيفانو في ريفر بليت قبل انتقاله إلى إسبانيا، وكذلك مهاجم الأرجنتين السابق هرنان كريسبو.

كما أن لاعبين مثل رادامل فالكاو وأليكسيس سانشيز وغونزالو هيغواين دافعوا عن ألوان النادي قبل الانتقال إلى أوروبا.

وفي الوقت نفسه امتلك بوكا جونيورز لاعبين مثل كارلوس تيفيز وخوان ريكيلمي والأسطورة دييغو مارادونا الفائز بكأس العالم مع الأرجنتين عام 1986.