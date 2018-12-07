بسبب احتجاجات فرنسا.. باريس سان جيرمان ممنوع من التدريب

فرضت السلطات الأمنية الفرنسية على فريق باريس سان جيرمان إلغاء تدريباته المقررة السبت استعدادًا لمباراة الجولة الأخيرة من دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا أمام النجم الأحمر لبلغراد الصربي؛ بسبب احتجاجات فرنسا ضد الحكومة.

وبرمج الألماني توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان حصة تدريبية، السبت، بعد تأجيل مباراة الجولة 17 بين الفريق الباريسي ومونبيلييه، لكن السلطات الأمنية طلبت من إدارة الفريق إلغاء التدريبات ووافقت اللجنة الأمنية للفريق على القرار؛ بسبب تواجد عدة لاعبين في مناطق تعرف احتجاجات كبيرة؛ من أجل سلامتهم.

ويواجه باريس سان جيرمان فريق النجم الأحمر لبلغراد الصربي، الثلاثاء القادم، ويحتاج للفوز لضمان تأهله لدور 16.

من جهة أخرى، ارتفع عدد المباريات المؤجلة عن الجولة 17 من الدوري الفرنسي الدرجة الأولى إلى 6، بعد تأجيل مباراة أولمبيك نيم ونانت المقررة السبت.

وتأجلت مباراة باريس سان جيرمان مع مونبيلييه، وتولوز مع أولمبيك ليون، وموناكو مع نيس، وسانت إيتيان مع مارسيليا، وأنجيه مع بوردو.

ولن تجرى من الجولة 17 سوى 4 لقاءات، هي:

السبت:

جانجون VS أميان.

رين VS ديغون.

الأحد:

ستراسبورغ VS كان.

ليل VS ستاد ريمس.