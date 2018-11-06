اعتقال مالك نادي موناكو الفرنسي بسبب تهم فساد

ألقت الشركة في إمارة موناكو الفرنسية القبض على الملياردير الروسي ديميتري ريبولوفليف مالك نادي موناكو بناء على طلب من قاض إثر تهم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ.

وذكرت صحيفة “لوموند” الفرنسية أن فريق المحامين الخاص بريبولوفليف بصدد تقديم شكوى بشأن خرق خصوصية موكلهم في القضية.

وقال المحامون في بيان “نأسف لانتهاك سرية التحقيق ونطالب باحترام افتراض براءة ديمتري ريبولفليف”.

وذكرت وكالة “بلومبرغ” أنه تم تفتيش منزل الملياردير الروسي في موناكو يوم الثلاثاء على إثر خلافه مع تاجر تحف سويسري بشأن بيع أعمال فنية قيمتها تتجاوز ملياري دولار.

وصنع ريبولوفليف ثروته التي تقدر بنحو 11 مليار دولار من بيع اثنتين من شركات الأسمدة الروسية وقد زعم أن التاجر السويسري تقاضى نحو مليار دولار من بيع مجموع روائع من أعمال بابلو بيكاسو وبول غوغان، غوستاف كليمت وغيرها.

وأحاط وزير العدل في موناكو بما نشرته “لوموند” عن هذه الواقعة وما تضمنه من رسائل نصية بين محامي ريبولفليف والعديد من مسؤولي موناكو في الأسابيع التي سبقت وتلت اعتقال التاجر السويسري من قبل شرطة موناكو في 25 فبراير/شباط 2015.

إذ تم القبض على التاجر وهو في طريقه إلى اجتماع مع ريبولوفليف واتهمه المدعون العامون في موناكو بتهمة الاحتيال الزائف.

وخسر موناكو على ملعبه برباعية نظيفة أمام كلوب بروغ في الجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا ، وستزيد الهزيمة، وهي المباراة 18 على التوالي في دوري الأبطال التي يفشل فيها الفريق في الحفاظ على نظافة شباكه، المزيد من الضغوط على هنري مهاجم موناكو وآرسنال السابق الذي تولى أول مهامه التدريبية قبل أقل من شهر واحد مع موناكو.