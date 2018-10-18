بولت يرفض عرضًا للعب كرة القدم في مالطا

أكد وكيل أعمال البطل الأولمبي يوسين بولت، أن أسطورة ألعاب القوى المعتزل رفض عرضًا باللعب لمدة عامين مع فريق فاليتا، بطل دوري كرة القدم في مالطا.

وعزز الجامايكي بولت، الذي يأمل في إبرام تعاقد احترافي مع سنترال كوست مارينرز الأسترالي، آماله في اللعب هناك بتسجيل هدفين في مباراة ودية، خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

وكان فاليتا يأمل بضم بولت، الفائز بثماني ميداليات ذهبية أولمبية في سباقات المسافات القصيرة، في الوقت المناسب للمشاركة معه في مباراة كأس السوبر المحلية ضد بالزان الشهر المقبل.

لكن وكيل بولت أكد أن العداء الجامايكي البالغ من العمر 32 عامًا رفض هذا العرض.

وقال ريكي سيمز لشبكة (ئي.إس.بي.إن):”يوسين لم يرغب بقبول فرصة اللعب في مالطا، وهناك اهتمام كبير بلعب يوسين كرة القدم، ونتلقى عروضًا مشابهة”.

وأبدى بولت بشكل متكرر أمله في الحصول على عقد احترافي مع مارينرز، ليشارك معه في موسم 2018-2019 بالدوري الأسترالي، الذي ينطلق الأسبوع المقبل.

ولم يرغب مايك مولفي مدرب مارينرز في الحديث، اليوم الخميس، عن موقف بولت، وأكد أنه لا يشترك في عملية المفاوضات.