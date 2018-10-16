يوسين بولت يتلقى عرضًا من نادٍ مالطي

ذكرت شبكة ئي.إس.بي.إن اليوم الثلاثاء أن البطل الأولمبي يوسين بولت تلقى عرضًا من ناد لكرة القدم في مالطا لتوقيع عقد لمدة عامين؛ ما أثار تكهنات بأنه قد يترك فترة التجربة التي يقضيها حاليًّا مع سنترال كوست مارينرز الأسترالي.

وقال فاليتا بطل الدوري المالطي، إنه يأمل في التعاقد مع بولت، الفائز بثماني ميداليات ذهبية أولمبية في سباقات المسافات القصيرة، في الوقت المناسب للمشاركة معه في مباراة كأس السوبر المحلية ضد بالزان يوم الـ13 من ديسمبر/ كانون الأول.

ونقلت ئي.إس.بي.إن عن جاستون سليمان مدير فاليتا ورئيسه التنفيذي قوله “أي بطل مرحب به دائمًا وفي فاليتا نؤمن بأن لا يوجد مستحيل”.

وقالت ئي.إس.بي.إن إن توني راليس وكيل أعمال بولت في أستراليا أكد وجود اتصالات من جانب النادي المالطي.

وأحرز بولت هدفين مع مارينرز في مباراة ودية استعدادًا للموسم الجديد يوم الجمعة، لكنه لم يتلق عرضًا لتوقيع عقد احترافي مع النادي المنافس في الدوري الأسترالي.

وقال متحدث باسم مارينرز، إنه لا يوجد تغيير في وضع بولت مع النادي، ووصف التكهنات حول احتمال قطع فترة تجربته مع النادي الأسترالي بأنها “إشاعات”.

وأبدى العداء الجاميكي البالغ من العمر 32 عامًا بشكل متكرر أمله في الحصول على عقد احترافي مع مارينرز ليشارك معه في موسم 2018-2019 بالدوري الأسترالي الذي يبدأ الأسبوع المقبل.

وقال أغلب نقاد كرة القدم في أستراليا، إن بولت أظهر علامات على التحسّن ولياقة بدنية أفضل خلال فوز مارينرز 4-صفر على فريق محلي من الهواة يوم الجمعة لكن شعروا بأنه بعيد إلى حد ما عن مستوى اللعب في دوري المحترفين الأسترالي.