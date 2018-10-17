للمرة الأولى.. إيران تسمح للنساء بمشاهدة مباراة كرة قدم (صور)

سمحت السلطات الإيرانية، أمس الثلاثاء، للنساء، للمرة الأولى بشكل رسمي، بالجلوس على مدرجات ملعب آزادي لكرة القدم، وسط العاصمة طهران، لمشاهدة مباراة المنتخب الإيراني الودية مع منافسه البوليفي.

وقالت وكالة أنباء “ورزش سه” الرياضية الإيرانية، إن السلطات سمحت لنحو 100 امرأة بمشاهدة مباراة منتخب إيران أمام بوليفيا، التي انتهت بفوز إيران 2/1.

وأضافت الوكالة أن “المشاركة النسائية جاءت بعدما قرَّرت السلطات في طهران السماح لعدد من النساء بحضور مباراة ودية دولية بين إيران وبوليفيا في ملعب أزادي”.

وقال الموقع: “النساء اللواتي سُمِح لهن بدخول استاد أزادي الليلة هنَّ أعضاء فريق كرة القدم الوطني، وفرق كرة القدم النسائية الوطنية وكرة القدم الخماسية، وموظفات اتحاد كرة القدم، وبالطبع عدد من مشجعات لعبة كرة القدم”.

وأعرب رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج عن سعادته لحضور النساء في مدرجات ملعب آزادي، وقال: “أنا مسرور جدًّا لوجود النساء في الملعب، وشكرًا لمصلحة مجلس محافظة طهران على لطفه ومساعدتنا في الحفاظ على علاقة الفيفا كذلك”.

وتمنع السلطات الإيرانية منذ الثورة العام 1979 النساء من حضور مدرجات الملاعب لكرة القدم بذريعة منع الاختلاط مع الرجال، وقد تعرّضت طهران للانتقاد من مختلف الأطياف السياسية والرياضية بسبب هذا الحظر.

وسُمح للنساء بدخول ملعب أزادي الذي يتسع لنحو 120 ألف متفرج خلال كأس العالم 2018 من أجل عرض مباشر لمباراة إيران أمام البرتغال في الـ 25 من يونيو الماضي.

والمباراة بين إيران وبوليفيا هي ثاني مباراة في إيران قبل انطلاق بطولة أمم آسيا التي ستقام في يناير 2019 في دولة الإمارات العربية المتحدة.