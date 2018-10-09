الإيراني “سردار آزمون” يتراجع عن قرار اعتزاله الدولي ويعود لصفوف المنتخب

قرر “سردار آزمون” مهاجم المنتخب الإيراني لكرة القدم، العدول عن قرار اعتزاله الذي اتخذه في 28 من يونيو الماضي عقب خروج إيران من المشاركة في مونديال روسيا 2018.

ونقلت وكالة أنباء الرياضة الإيرانية “ورزش سه”، عن آزمون قوله، إنه “قرر العدول عن قرار اعتزاله وقرر العودة إلى صفوف المنتخب الإيراني”، مضيفًا أن “قرار اعتزاله صدم الكثير من المشجعين الإيرانيين”.

وبين آزمون أن “القرار الذي شجعه على العودة لصفوف المنتخب الإيراني، هو الدعوة التي وجهها إليه مدرب المنتخب البرتغالي كارلوس كيروش”، مشيرًا إلى أنه “لم يرافق المنتخب الإيراني في المباراة الودية مع نظيره الأوزباكستاني التي أقيمت في 11 من سبتمبر الماضي”.

وقال آزمون في حسابه الرسمي عبر موقع “إنستغرام”، عقب خروج إيران من مونديال روسيا في المرحلة الأولى من التصفيات: “على عكس إرادتي الداخلية والرغبة، قررت أن أقول وداعًا للمنتخب الوطني”، مشيرًا إلى أن أحد الأسباب التي دعته للاعتزال، هو الإهانات التي تعرض لها من قبل الجمهور.

ووصف مهاجم المنتخب الإيراني القرار الذي اتخذه بترك المنتخب الإيراني، بأنه “من أكثر القرارات المؤلمة في حياته”.