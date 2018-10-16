البرازيل تهزم الأرجنتين بهدف قاتل وتُتوّج ببطولة “سوبر كلاسيكو” (فيديو)

تُوّج المنتخب البرازيلي بلقب البطولة الرباعية الودية “سوبر كلاسيكو” والتي أقيمت في المملكة العربية السعودية، بعد الفوز على منتخب الأرجنتين بهدف نظيف أحرزه ميراندا، في النهائي الذي أقيم على ملعب الجوهرة في مدينة جدة.

وتمكن ميراندا من إحراز الهدف الوحيد لمنتخب البرازيل في المباراة، في الدقيقة الـ93، وذلك بعد عرضية من نيمار، استطاع أن يسكنها شباك المنتخب الأرجنتيني برأسية، ليحسم البطولة الرباعية الودية التي تقام في المملكة العربية السعودية.