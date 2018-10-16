البرازيل تهزم الأرجنتين بهدف قاتل وتُتوّج ببطولة “سوبر كلاسيكو” (فيديو)

تُوّج المنتخب البرازيلي بلقب البطولة الرباعية الودية “سوبر كلاسيكو” والتي أقيمت في المملكة العربية السعودية، بعد الفوز على منتخب الأرجنتين بهدف نظيف أحرزه ميراندا، في النهائي الذي أقيم على ملعب الجوهرة في مدينة جدة.
وتمكن ميراندا من إحراز الهدف الوحيد لمنتخب البرازيل في المباراة، في الدقيقة الـ93، وذلك بعد عرضية من نيمار، استطاع أن يسكنها شباك المنتخب الأرجنتيني برأسية، ليحسم البطولة الرباعية الودية التي تقام في المملكة العربية السعودية.
هدف المدافع البرازيلي #ميراندا الذي قاد به منتخبه للفوز ببطولة #سوبركلاسيكو على حساب منتخب #الأرجنتين.
????️ فهد العتيبي#سوبركلاسيكو_في_السعودية#البرازيل_بطلا_لسوبركلاسيكو#البرازيل_الارجنتين pic.twitter.com/oUD9mgB7GA
— KSA SPORTS (@riyadiyatv) October 16, 2018
لحظة تتويج #البرازيل.. #نيمار يحمل كأس #سوبر_كلاسيكو البطولة الدولية الرباعية#سوبر_كلاسيكو#البرازيل_الأرجنتين#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/bT5HLmPLTY
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 16, 2018