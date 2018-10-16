هدف مباراة الأرجنتين والبرازيل.. جواو ميراندا يسجل الأول لـ”السامبا” (فيديو)

سجل جواو ميراندا الهدف الأول لفريق البرازيل في شباك الأرجنتين في المواجهة التي تجمعهما بملعب “الجوهرة”، بمدينة “جدة” السعودية، في ختام منافسات الدورة الرباعية الودية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

جاء الهدف في الدقيقة 90 إثر عرضية رائعة من نيمار للركلة الركنية، قابلها ميراندا برأسية قوية سكنت شباك الحارس سيرخيو روميرو.

وتغلب منتخب البرازيل في الجولة الأولى على السعودية بهدفين دون مقابل سجلهما غابرييل خيسوس وأليكس ساندرو، بينما حقق منتخب الأرجنتين فوزًا عريضًا على العراق برباعية نظيفة جاءت عن طريق لاوتارو مارتينيز وروبرتو بيرييرا وجيرمان بيزيلا وفرانكو سيرفي.

ويسعى المنتخبان لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم، لمنح اللاعبين دفعة معنوية استعدادًا لبطولة كوبا أمريكا 2019، التي ستُقام في بلاد السيليساو.