بعد السقوط أمام هولندا.. هل يستقيل يواكيم لوف من تدريب المنتخب الألماني؟

حسم المدرب يواكيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني، موقفه من الاستقالة من تدريب المانشافت.

ونقلت إذاعة (إيه آر دي) الألمانية عن لوف قوله، اليوم الإثنين:” في الواقع لا ترد على ذهني مثل هذه الأفكار في الوقت الراهن، ولا حتى بعد مثل هذه المباراة (الخسارة أمام هولندا)”.

وأضاف لوف: “أنا في هذا العمل منذ فترة طويلة، وقد تغلبت بالفعل على بضعة أمور، وبإمكاني كمدرب أن أرتب هذا الأمر”.

ويتعرض لوف، البالغ من العمر 58 عامًا، لانتقادات حادة منذ الخروج المبكر للمنتخب الألماني من كأس العالم 2018 في روسيا، كما سقط الماتادور 0/3 أمام هولندا في دوري الأمم الأوروبية، يوم السبت.

ويلعب المنتخب الألماني في باريس، غدًا الثلاثاء، أمام منافسه الفرنسي في إطار دوري الأمم الأوروبية.

وأضاف لوف: “في حال لم يكن هناك في أي وقت حل آخر، فسيجري الحديث عن هذا الأمر في الوقت المناسب وفي هدوء، لكن هذا الأمر ليس وقته الآن بالتأكيد”.

يشار إلى أن لوف يقود المنتخب الألماني منذ العام 2006 خلفًا ليورغن كلينسمان.