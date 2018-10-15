فلويد مايويذر يقبل تحدي حبيب نورماغوميدوف ليثبت أنه “الملك الوحيد في الغابة”

يبدو أن فلويد مايويذر قد قبل التحدي الذي فرضه عليه بطل الوزن الخفيف لاتحاد الفنون القتالية المختلطة UFC حبيب نورماغوميدوف.

وكان البطل الروسي قد تحدى مايويذر في مقطع فيديو مصور قال فيه: “في الغابة يوجد ملك واحد فقط” لكن الملاكم الأمريكي المعتزل رد سريعًا وقال: “لنجعل لاس فيغاس تكون مسرحًا رائعًا مرة أخرى” وناشد شبكات النقل التلفزيوني الاستعداد بضخ الأموال لبث الحدث الكبير.

ويأتي رد مايويذر في إشارة إلى انتصار نورماغوميدوف على الأيرلندي كونور مكغريغور في UFC 229 الأسبوع الماضي، وكذلك انتصاره هو ذاته على مكغريغور في لاس فيغاس في مباراة للملاكمة العام الماضي.

واعتدى نورماغوميدوف على الفريق المعاون لمكغريغور عقب نهاية النزال بانتصاره، بينما قفز بعض معاونيه إلى داخل الحلبة للاعتداء على البطل الأيرلندي.

واعتزل البطل الأمريكي الذي انتصر في 51 مباراة دون أي خسارة بعد انتصاره على مكغريغور في أغسطس 2017 لكن يبدو أنه ينوي العودة مجددًا للحلبة.

وقال البطل الروسي: “سأواجه فلويد، علينا أن نقاتل الآن 51/0 مقابل 27/1، كلانا لم يخسر من قبل لأن في الغابة ملك واحد بالطبع أنا لأنه (مايويذر) لم يستطع التغلب على مكغريغور سريعًا لكني أسقطته بسهولة”.

وتغلب مايويذر على مكغريغور في الجولة العاشرة بالضربة القاضية الفنية وبقرار الحكم عكس نورماغوميدوف الذي أسقط المصارع الأيرلندي في الجولة الرابعة وقضى عليه تمامًا.

وفي حال الموافقة على إقامة النزال بالفعل سيواجه نورماغوميدوف، البالغ عمره 30 عامًا، إيقافًا لمدة طويلة بعد الشجار الذي تم عقب انتصاره على مكغريغور، وقد قررت ولاية نيفادا إيقافه مؤقتًا وربما لا يمكن استضافة لاس فيغاس هذا النزال المحتمل في حال إيقافه فترة طويلة.