حبيب نورماغوميدوف يتحدى الملاكم فلويد مايويذر

أعلن الروسي حبيب نورماغوميدوف بطل العالم في المنافسات القتالية UFC، تحديه لبطل العالم السابق في الملاكمة الأمريكي الشهير فلويد مايويذر، بعدما فاز على الإيرلندي كونور ماكغريغور بتفوق كبير.

وقال حبيب نورماغوميدوف: “في الغابة هنالك ملك واحد، وأنا الملك، مايويذر لم يتمكن من إسقاط ماكغريغور، وأنا تمكنت من ذلك بسهولة”.

وفاز الملاكم الأمريكي الشهير على البطل الإيرلندي في نزال للملاكمة، جلب لهما إيرادات مالية خيالية، وعاد ليعتزل اللعب مجددًا.

واعتبر فلويد مايويذر أن حبيب نورماغوميدوف غير احترافي، وقال: “ماكغريغور لعب نزالًا ولا أعرف ضد من، لكن عرفت أن الشخص الذي نافسه دون هزيمة، لكن هذا المنافس قفز فوق الخشبة وتشاجر مع المشجعين، إنه أحمق وغير احترافي وسيحصل على غرامة”.

ويبدو أن هناك استفزازات من الطرفين في أفق مواجهة جديدة، تخطف أنظار العالم مجددًا.