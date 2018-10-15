أردا توران يواجه عقوبة السجن 12 عامًا في تركيا

يواجه التركي أردا توران، لاعب برشلونة المعار لفريق باشاك، عقوبة السجن لمدة تصل إلى 12،5 عام؛ بسبب تحرشه بزوجة مطرب تركي شهير وشجاره معه.

وذكرت تقارير إعلامية أن المدعي العام في تركيا طالب بالعقوبة الكبيرة للدولي التركي السابق؛ لارتكابه 4 جرائم وهي التحرش الجنسي وخرق الأمن العام والتسبب في إصابات خطيرة وحمل سلاح دون ترخيص.

وكان توران قد تحرش بزوجة المطرب شاهين بيركاي، الذي غضب من الأمر وحدث شجار بينهما أدى لإصابة المطرب التركي في وجهه إصابات خطيرة، نُقل على إثرها للمستشفى.

ورغم اعتذار لاعب برشلونة لشاهين بيركاي، إلا أن القضاء التركي قرر متابعته.

ودخل توران في عدة مشاكل سابقًا، حيث سبق أن ضرب صحفيًا وأُبعد من المنتخب التركي بسبب ذلك.

كما وجّه الادعاء التركي تهمة الشتم للمطرب شاهين بيركاي، وطالب بسجنه سنتين.