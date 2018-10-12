الشرطة التركية تستجوب أردا توران بعد مزاعم الاعتداء على مطرب

ذكرت وسائل إعلام تركية أن الشرطة استجوبت لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم أردا توران في وقت متأخر أمس الخميس بعد تقارير بشأن اشتباكه مع المغني بيركاي شاهين في ملهى ليلي بإسطنبول.

واُستدعي توران، المعار حاليًا من برشلونة إلى باشاك شهير التركي، لأخذ شهادته بعدما تلقت الشرطة بلاغات بشأن اشتباك اللاعب مع المغني.

وذكرت وكالة (دي.إتش.إيه) التركية الخاصة للأنباء أن توران نفى مزاعم بشأن الاعتداء على شاهين أو إطلاق رصاصة بالخطأ من مسدسه عندما ذهب لاحقًا إلى مستشفى يعالج به المغني من إصابة.

وقال متحدث باسم شرطة إسطنبول إن الشرطة طلبت إفادة من توران دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وانضم توران إلى برشلونة من أتلتيكو مدريد مقابل 34 مليون يورو (39.4 مليون دولار) في 2015 وفاز بـ6 ألقاب وشارك في 55 مباراة سجل خلالها 15 هدفًا مع الفريق الكتالوني.