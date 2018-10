رسميًا.. ‏لوران كوسيلني يعتزل اللعب مع منتخب فرنسا

أعلن المدافع الفرنسي ‏لوران كوسيلني، اليوم الأحد، اعتزاله اللعب على المستوى الدولي.

وقال كوسيلني، في مقابلة مع قناة “كانال بلس” الفرنسية: “فوز المنتخب الفرنسي بكأس العالم سبب لي دمارًا نفسيًا أكثر من إصابتي الأخيرة التي تعرضت لها نهاية الموسم الماضي؛ لذا أعلن اعتزالي دوليًا”.

وأضاف: أعتقد أنني قدّمت كل ما لدى للمنتخب، أنا الآن بعمر الـ33، لعبت في بطولتي الأمم الأوروبية 2008، و2012، وكأس العالم 2014 فرنسا، الآن لديها جيل عظيم من اللاعبين، إصابتي لن تغيّر الحال، للمنتخب، لقد انتهيت”.

وتعرض كوسيلني لإصابة قوية في وتر العرقوب في مايو الماضي، غاب على إثرها عن قائمة المدرب ديديه ديشان المشاركة في كأس العالم 2018 في روسيا.

وعبّر كوسيلني عن امتعاضه من ديشان وقال: “اتصل بي مرة واحدة وكانت في عيد ميلادي في سبتمبر”.

وأضاف “خيبتي كبيرة من الكثير من الناس، ليس فقط المدرب، إذ تبدو كأنها ضربة على الجزء الخلفي من الرأس، عندما تكون في حالة جيدة، لديك الكثير من الأصدقاء. عندما تصاب.. بعد فترة معينة من الزمن، يتم نسيانك”.

وشارك كوسيلني في 51 مباراة مع منتخب فرنسا، سجل فيها هدفًا وحيدًا.

Merci à tous pour vos messages ???????????? See you soon Lolo ????

— Koscielny (@6_LKOSCIELNY) ١٤ أكتوبر ٢٠١٨