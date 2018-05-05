رسميًا.. كوسيلني يغيب عن فرنسا في كأس العالم

أعلن مدرب المنتخب الفرنسي ديديه ديشان، رسميًا، غياب المدافع لوران كوسيلني عن المنتخب الأول في نهائيات كأس العالم، التي تقام في روسيا بعد أقل من شهرين.

وتعرض كوسيلني لإصابة، الخميس الماضي، في المباراة التي خسرها فريقه آرسنال أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

وخرج كوسيلني (32 عامًا) من المباراة محمولًا على المحفة وهو يعاني من آلام مبرحة شعر بها في كاحله.

ونقلت الحساب الرسمي للاتحاد الفرنسي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن ديشان قوله: “الإصابات لا تأتي في الوقت المناسب، أنا حزين حقًا من أجل لوران، لأن كأس العالم لحظة مهمة جدًا بالنسبة له”.

وأضاف ديشان: “إنها ضربة كبيرة للفريق، لوران قائد تواجد في كأس العالم بالبرازيل إلى جانب أمم أوروبا 2016، هو معتاد على خوض المباريات الدولية، حتّى وإن لم يكن لاعبًا متعدّد القدرات، إلا إنه لاعب نموذجي، ويحظى بتقدير كبير ضمن المجموعة”.

وكان كوسيلني قد أعلن نيته الاعتزال الدولي بعد مونديال 2018، ما يعني أن مسيرته الدولية قد تكون انتهت.

Didier Deschamps : “Une blessure n’arrive jamais au bon moment. Je suis vraiment très triste pour Laurent car cette Coupe du monde était aussi un moment très important pour lui aussi dans sa carrière” pic.twitter.com/W4BzMWTbA9 — Equipe de France (@equipedefrance) May 4, 2018