احتمال غياب كوسيلني عن منتخب فرنسا في كأس العالم للإصابة (فيديو وصور)

يواجه لوران كوسيلني مدافع فرنسا خطر الغياب عن كأس العالم لكرة القدم، بسبب إصابة في وتر العرقوب، تعرض لها خلال هزيمة فريقه آرسنال 1/0 أمام أتلتيكو مدريد، في إياب الدور نصف النهائي للدوري الأوروبي، أمس الخميس.

وخرج كوسيلني محمولًا على محفة في الدقيقة 12، وقال آرسين فينغر مدرب آرسنال إن اللاعب ربما تعرض لقطع في وتر العرقوب.

وأبلغ فينغر مؤتمرًا صحفيًا: “الأمور لا تبدو جيدة. نأمل أن تكون الأشعة جيدة لكن الأمور تبدو سيئة”.

“يبدو أنه تعرض لقطع في وتر العرقوب لكنني أفضّل الحذر؛ لأنه لا يوجد من يستطيع أن يؤكد ذلك حاليًا”.

وأجاب فينغر عند سؤاله عن فرص كوسيلني في التعافي قبل كأس العالم: “هذا يعتمد على الأشعة. لو كانت الإصابة قطع في وتر العرقوب ففرصته منعدمة”.

ويشارك المنتخب الفرنسي في كأس العالم ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب أستراليا وبيرو والدنمارك.