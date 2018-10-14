ماذا قال إيكاردي عن مباراة الأرجنتين والبرازيل في “سوبر كلاسيكو”؟

تحدَّث ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان ومنتخب الأرجنتين، عن مواجهة منتخب بلاده لنظيره البرازيلي، مشددًا على أن مثل هذه المباريات لا تأخذ الطابع الودّي المعتاد.

ويستعد “التانغو” لمواجهة البرازيل، مساء الثلاثاء المقبل، في بطولة “سوبر كلاسيكو” الرباعية الودية، التي تستضيفها السعودية.

ووفقًا لما قاله إيكادري في تصريحات لموقع “كالتشيو ميركاتو”: “لن نتعامل مع مباراة البرازيل على أنها ودية، وسيكون هناك الكثير من الحماسة بين المنتخبين، فقد لعبنا بضع مباريات ودية خلال الأيام الماضية، من ضمنها مواجهة منتخب رائع مثل كولومبيا، لكن مباراة البرازيل تعني الكثير بالنسبة لنا”.

وأضاف: “نحن نحاول اتباع أسلوب جديد في اللعب، خاصة بعد انضمام لاعبين جدد يشاركون للمرَّة الأولى مع المنتخب الأرجنتيني في محاولة لبناء فريق قوي للمستقبل”.

وأتم: “أنا بخير هذه المرة، وأتدرب مع المجموعة بشكل كامل وهو ما لم يحدث خلال الفترة الأخيرة”.

ونجح المنتخب الأرجنتيني في تحقيق الفوز على نظيره العراقي، بنتيجة (4-0) في أولى مبارياته بالبطولة، بينما تمكَّن “السامبا” من تحقيق الانتصار على السعودية صاحب الأرض والجمهور، بنتيجة (2-0).