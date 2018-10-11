بشار رسن لاعب منتخب العراق يتلقى خبر وفاة والدته خلال مباراة الأرجنتين (فيديو)

بشار رسن لاعب منتخب العراق يتلقى خبر وفاة والدته خلال مباراة الأرجنتين (فيديو)

منتخب الأرجنتين هز شباك العراق أربع مرات ليفوز 4-صفر، اليوم الخميس.

المصدر: فريق التحرير

تلقى بشار رسن، لاعب منتخب العراق، خبر وفاة والدته خلال مباراة فريقه أمام الأرجنتين، ضمن الدورة الرباعية “سوبر كلاسيكو” في المملكة العربية السعودية.

وقام رئيس البعثة العراقية بسحب جميع الهواتف من اللاعبين قبل بداية المباراة بساعتين؛ حتى لا يعلم اللاعب بشار بالخبر المحزن إلا بعد نهاية المباراة، ولكن اللاعب تلقى الخبر من الجماهير التي هتفت له.

وهز منتخب الأرجنتين شباك العراق أربع مرات ليفوز 4-صفر، اليوم الخميس، في أولى مباريات الفريقين في بطولة رباعية ودية لكرة القدم (سوبر كلاسيكو) تستضيفها السعودية بمشاركة البرازيل أيضًا.

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